Tuttosport - Il Napoli comincia a farsi due conti per Chiesa: ci sono 2 problemi

Il futuro di Federico Chiesa è ancora avvolto dall'incertezza. L’addio a parametro zero tra un anno dalla Juventus - esattamente come in precedenza era avvenuto per Paulo Dybala - è sempre un’ipotesi, ma lo sono anche una cessione quest’estate o un rinnovo e un lungo futuro in bianconero.

Una svolta nella trattativa la può dare l'incontro che, secondo quanto riporta Tuttosport, avverrà a breve tra l'agente Fali Ramadani e Cristiano Giuntoli. Nel frattempo, Roma e Napoli hanno cominciato ad interessarsi e a fare i conti. La Juve chiederebbe 40 milioni e l’ingaggio sarebbe un problema anche per loro (che inoltre non giocheranno la Champions). I conti tornerebbero invece facilmente se fatti in sterline, ma dalla Premier finora non sono arrivate proposte concrete. La speranza juventina è che l'imminente Europeo rinvigorisca l'interesse per Chiesa.