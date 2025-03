Tuttosport - Non solo la Juventus: anche il Milan sogna Conte per la panchina

Il Milan riparte dal suo amministratore delegato, Giorgio Furlani. Gerry Cardinale ha dato all’ex portfolio manager di Elliott delle certezze decisionali in più: una legittimazione importante, che diventa anche un messaggio forte a chi sta al di fuori del Milan e si chiedeva, legittimamente, quali fossero i rapporti di forza in seno alla società, con il duopolio Furlani-Ibrahimovic che qualche dubbio aveva fatto nascere sulla reale catena di comando milanista.

Furlani adesso avrà dei giorni molto importanti davanti perché dovrà riprendere i colloqui per la scelta del futuro direttore sportivo. Due, che erano già stati sentiti a Londra da Cardinale e Ibrahimovic, sono già nomi noti ovvero Fabio Paratici e Igli Tare, ma non è da escludere che vi siano altri profili nell’agenda di Furlani, magari di direttori che sono attualmente ancora sotto contratto e che, di conseguenza, non potrebbero essere operativi immediatamente.

Ci sarà poi la scelta su chi allenerà il Milan nella prossima stagione, sottolinea Tuttosport. Sergio Conceiçao vuole giocarsi le sue chance fino all’ultimo, ma nell’aria volteggiano già da settimane profili di mister italiani, che conoscono il nostro campionato e che sono profili estremamente validi. La short list attuale prevede: Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi (se si dovesse liberare dal Marsiglia, club con il quale il Milan ha ottimi rapporti), Vincenzo Italiano (il cui lavoro al Bologna è sotto gli occhi di tutti) e quell’Antonio Conte che, in caso di interruzione del rapporto con il Napoli, potrebbe balzare in pole position per tanti (troppi) motivi.