Tuttosport - Ostigard andrà via: c'è già una richiesta dalla Serie A

Ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il club genoano mira a concludere intorno ai 7 milioni

Il Napoli, dopo aver sistemato la difesa con Buongiorno e Rafa Marin, punta a sfoltire l'organico. Chi potrebbe partire è Leo Skiri Ostigard, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Partendo dalla difesa, già rivoluzionata dall’ex ct della Nazionale, c’è Ostigard in cima alla lista dei partenti.

Il centrale norvegese, che vanta richieste in serie A (Genoa in pole position) preferirebbe restare in Italia. Ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il club genoano mira a concludere intorno ai 7 milioni".