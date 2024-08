Iaccarino può finire in Serie B: due società interessate al talento del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 22:20 Calciomercato Napoli di di

Dopo l’esperienza dell’anno scorso in Serie C nelle fila del Monopoli, il classe 2003 potrebbe giocare in Serie B il prossimo anno.