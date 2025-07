Il Bologna intensifica i contatti per la sostituzione di Beukema: l'affare col Napoli è a un passo

Koni De Winter è uno dei principali candidati per sostituire Sam Beukema nella difesa del Bologna. La società emiliana non vuole farsi cogliere impreparata dalla cessione imminente del calciatore olandese al Napoli per una cifra complessiva di 30 milioni di euro e negli ultimi giorni ha intensificato i rapporti per il centrale belga arrivato in Italia grazie alla Juventus ed esploso nelle ultime due stagioni al Genoa. Cinquantasette presenze e tre reti negli ultimi due anni, De Winter è un classe 2002 che negli ultimi mesi ha trovato posto anche nella nazionale belga. E' costato al Genoa otto milioni di euro più due di bonus e oggi viene valutato più del doppio, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una spesa sostenibile per il Bologna dopo la cessione di Beukema, un investimento che sta valutando anche l'Atalanta ma solo per la seconda metà di questa finestra di calciomercato.

De Winter le scorse settimane è stato a un passo dal trasferimento in Premier League. Il Crystal Palace (che resta interessato) una quindicina di giorni fa era pronto a chiudere subito con una proposta da 20 milioni di euro più cinque di bonus. Le cifre erano quelle giuste, ma in quella occasione a rallentare la trattativa fu il giocatore perché oggi non è ancora ben chiaro quale sarà il futuro del club londinese travolte dalla vicenda Textor. Le eagles infatti nonostante la vittoria della FA Cup non sono ancora certe della partecipazione alla prossima Europa League conquistata sul campo e aspettano buone nuove dalla UEFA. Nel frattempo, vivono una situazione di incertezza che ha rallentato diverse trattative compresa quella per De Winter. Un calciatore che ora è nel mirino del Bologna per sostituire quel Beukema ormai a un passo dal Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.