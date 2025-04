Il Cagliari non ha dubbi: già pronti gli 8mln per riscattare Caprile dal Napoli

Il suo arrivo dal Napoli a gennaio ha restituito sicurezze al Cagliari, che si prepara già ad acquistarlo a titolo definitivo: il portiere Elia Caprile si è già preso una fetta di Sardegna rossoblù e lì ha intenzione di scrivere anche nuove pagine della sua carriera.

Lo riferisce l'edizione odierna de La Nuova Sardegna, ricordando quanto decisivo sia stato negli ultimi quattro mesi il contributo di Caprile per la causa salvezza del Cagliari. Ha tenuto la porta inviolata tre volte, contro l'Atalanta e negli ultimi due turni di Serie A, che hanno portato 4 punti in cascina, quelli contro Monza ed Empoli, peraltro sua ex squadra. E se la cifra prefissata di 8 milioni di euro lì per lì poteva sembrare un po' troppo alta, adesso nel Cagliari non hanno dubbi e ritengono quella spesa di fatto un dovere.

Qualche tempo fa l'agente di Caprile, Graziano Battistini, aveva così parlato del futuro del suo assistito: "Caprile chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Con il massimo rispetto, le scelte a Napoli erano state fatte e quindi si è cercata un’altra via per continuare a crescere. Elia è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e quindi a fine stagione il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno. Il Cagliari ha quindi un’opzione e se deciderà di riscattarlo, il Napoli non potrà impedirlo. Da qui alla fine della stagione però, c’è ancora tanto da fare, Elia vuole salvare il Cagliari".