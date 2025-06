Il futuro di Ambrosino è ancora in B: c'è la Carrarese sul classe 2003

La Carrarese è tra i club decisamente più attivi in vista della prossima stagione, che vedrà gli apuani ancora in Serie B, dopo la salvezza raggiunta senza patemi nella stagione cadetta che terminerà domenica sera con la sfida playout tra Salernitana e Sampdoria (il ritorno è stato posticipato a domenica per richieste del club granata).

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nel mirino della società toscana ci sono anche l'attaccante Giuseppe Ambrosino di proprietà del Napoli. La punta classe 2003 nell'ultima stagione in prestito al Frosinone ha collezionato 5 reti e 4 assist in 36 presenze in cadetteria.