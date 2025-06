Ndoye-Napoli, si procede spediti! Mediaset: "Si lavora per intesa col Bologna"

vedi letture

Dan Ndoye si avvicina a grandi passi al Napoli. L’accordo tra gli azzurri e l’entourage dell’esterno svizzero - sottolinea Sportmediaset - è vicinissimo dopo l’incontro che c’è stato nelle ultime ore. L’ex Basilea è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte per rinforzare il reparto degli esterni, e l’accordo tra l’esterno e il Napoli è fondamentale per poter aprire la trattativa con il Bologna, che però non ha alcuna intenzione di fare sconti per il cartellino di Ndoye.

Per far partire lo svizzero, il Bologna chiede non meno di 40 milioni di euro. Il Napoli ha già avviato i primi contatti con i rossoblù, che hanno rispedito al mittente qualsiasi contropartita tecnica proposta, ma la società di De Laurentiis ha comunque la forza per accontentare le richieste del Bologna.