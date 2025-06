Sancho nel mirino, ma è difficile: ha ingaggio choc e non vuole ridurselo

Non solo Ndoye. Tra i grandi obiettivi di Antonio Conte c’è anche Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo il prestito al Chelsea. I Blues non hanno riscattato l’ex Borussia Dortmund per 30 milioni di sterline, lo United abbasserà le pretese per il cartellino dell’inglese che però non ha intenzione di ridursi l’ingaggio.

Lo fa sapere la redazione di Sportmediaset. Sancho ha ancora un anno di contratto con i Red Devils a poco più di 15 milioni di euro netti, cifra totalmente fuori portata per qualsiasi club. Se non dovesse arrivare un’apertura dall’entourage dell’inglese, il Napoli allora punterà con forza su Ndoye.