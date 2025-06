Sprint per Ndoye, Moretto: "Intesa col Napoli! E il Bologna già cerca l'erede"

"Il Napoli accelera per Dan Ndoye. Contatti costanti e buona sintonia tra le parti". Lo scrive sui social anche Matteo Moretto dopo il lancio di Fabrizio Romano. Ulteriori aggiornamenti su una trattativa che sta per entrare nel vivo con indizi chiari: "Il Bologna è già alla ricerca di un sostituto. Il calciatore svizzero ha già un accordo di massima con il Napoli sui termini contrattuali".

Ieri incontro a Roma con gli agenti. Prossime ore decisive. Ndoye, anni 24, 8 gol nell'ultimo campionato, è uno dei preferiti sulle corsie laterali per la sua capacità di fare la doppia fase e di aiutare la squadra anche in fase passiva. Conte aspetta rinforzi sulle corsie laterali già per Dimaro. Ndoye è un esterno completo per cui il Napoli ora ha tutta l'intenzione di accelerare.