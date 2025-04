Il Mattino - Due emissari a Parma per Bonny: contro l'Inter non brilla, l'offerta del Napoli cala

Il Mattino in edicola oggi riporta la presenza di due emissari del Napoli presenti al Tardini sabato pomeriggio per osservare da vicino la prestazione di Ange-Yoan Bonny nella sfida contro l'Inter: non è stato un pomeriggio di gloria, visto il clamoroso gol sbagliato sullo 0-0 dal francese. Tanto basta, scrive il giornale, per ridimensionare l'offerta che il Napoli ha messo sul tavolo dei ducali: non più di 15 milioni di euro.

Sia Parma che Napoli attualmente hanno altri pensieri e per il mercato ci sarà tempo. Ci sarà modo di riparlarne nelle prossime settimane, magari nella sfida del Tardini alla penultima di campionato che tanto potrebbe dire del futuro di entrambe le formazioni.