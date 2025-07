Il Napoli cerca di piazzare gli esuberi: già stasera un attaccante può partire

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha riferito le ultime del mercato azzurro: "Mi dicono che già in serata si potrebbe completare il trasferimento di Cyril Ngonge al Torino. In queste ore il Napoli sta cercando di piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto per evitare di portarli in ritiro a Dimaro".

