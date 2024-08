Il Napoli ha in pugno Neres! Triangolazione di mercato con Lukaku e Osimhen: la situazione

Si attenderà di definire la questione Osimhen per chiudere anche col brasiliano.

A Londra l'attività del ds azzurro Giovanni Manna è indirizzata su due fronti col Chelsea. Si sta cercando di capire se ci sono gli spazi tecnici ed economici per chiudere la possibilità di scambio tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Il nigeriano ora ascolterebbe almeno il Chelsea, ma prima non prendeva in considerazione una squadra che non partecipa alla Champions League.

Nel frattempo il Napoli ha in pugno David Neres come esterno d'attacco. Si attenderà di definire la questione Osimhen per chiudere anche col brasiliano. E' una triangolazione di mercato. Se chiude Lukaku, con o senza Osimhen al Chelsea, Neres verrà fatto con i soldi del nigeriano. In caso contrario il Napoli intanto prende Neres e poi con i soldi di Osimhen andrà a prendere il centravanti belga. A riferirlo è Sky Sport.