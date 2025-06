Il Napoli pensa anche all'attacco del futuro: idee Perlingieri e Borrelli (con prestito al Bari)

Ok i big per il presente, da inserire subito in organico. Ma il Napoli guarda anche al futuro. Il direttore sportivo Manna ha in programma non solo i trasferimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma anche strategie per valorizzare i talenti da cedere magari in prestito. E guarda anche a Serie B e Serie C.

Tra i nomi in agenda ci sono Mario Perlingieri, un giovane centravanti del 2005 in forza al Benevento, e Gennaro Borrelli, attaccante napoletano, cresciuto in una famiglia di calciatori. Borrelli, nato a Campobasso mentre il padre Pasquale giocava in zona, ha accumulato esperienza nell'ultima stagione in Serie B con il Brescia, dove ha segnato sette gol e fornito due assist.

A seguito delle difficoltà del club lombardo, Borrelli risulterà svincolato, e il Napoli potrebbe concretizzare un ingaggio nei prossimi giorni, con l'intenzione di cederlo in prestito, possibilmente al Bari. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.