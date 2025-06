Il Napoli piomba su Rodriguez del Betis! Clausola monstre per il gioiellino 2005

Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia e il flop di Noah Okafor, che non è stato riscattato, il Napoli è alla ricerca di almeno un esterno offensivo di livello. Il nome più caldo è quello di Dan Ndoye dal Bologna, ma il ds azzurro Giovanni Manna si sta muovendo anche su altre piste. Una di queste porta a un profillo molto diverso, più di prospettiva ma già sotto i riflettori europei: Jesus Rodriguez del Real Betis.

A rivelarlo è il portale TEAMtalk, secondo cui gli azzurri starebbero seguendo da molto vicino, già da diverse settimane, l'ala sinistra classe 2005. L'operazione però è tutt'altro che in discesa. In primis, di parla di cifre molto importanti per il gioiellino spagnolo: ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro e il Betis pare non sia disposto a compromessi. Inoltre, la concorrenza è agguerrita: per Jesus Rodriguez hanno chiesto informazioni anche l'Aston Villa, il Brighton ed il Milan.