Il Napoli premia Meret: manca un dettaglio per l'annuncio sul rinnovo

Il Napoli vuole premiare la leadership di Alex Meret, protagonista con due scudetti vinti. Ora l'attesa per il rinnovo. Pronto un contratto biennale. Manca poco per la fumata bianca. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la trattativa è vicina alla definizione, con un solo dettaglio da sistemare.

Meret è in scadenza a giugno, praticamente è un futuro svincolato potenziale, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene e dunque si stringe per l'intesa sul rinnovo fino al 2027. Si va dunque verso la permanenza per il portiere, vincitore di ben due Scudetti da protagonista nella sua esperienza napoletana.