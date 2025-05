Billing torna al Bournemouth. Ma ha una speranza per l'estate

vedi letture

Philip Billing, l'uomo il cui nome è risuonato nello spogliatoio del Napoli grazie alla celebrazione di Romelu Lukaku ("un applauso a lui, che è stato decisivo nel pareggio con l'Inter"), ha lasciato la città partenopea dopo cinque mesi intensi e significativi (decisivo il gol del pari all'Inter), ma senza pronunciare la parola "addio". Il calcio moderno, amplificato dai social media, offre ai giocatori la possibilità di esprimere i propri sentimenti e desideri senza interviste.

E Philip Billing, di rientro ora al Bournemouth, pur non scrivendolo esplicitamente, ha lasciato intendere chiaramente la sua speranza: rimanere a Napoli. Il suo contributo, seppur non quantitativamente elevato in termini di presenze, si è rivelato cruciale nella corsa scudetto, sottolinea la Gazzetta dello Sport.