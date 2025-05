Il Napoli punta Taylor! Sky: agenti al Maradona venerdì, la richiesta dell’Ajax

vedi letture

Il Napoli ha appena chiuso la stagione vincendo il suo quarto scudetto e ora può dedicarsi completamente al calciomercato. Per il centrocampo gli azzurri lavorano su più fronti: oltre Kevin De Bruyne hanno messo nel mirino Kenneth Taylor, come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Per il gioiellino olandese c'è un interesse concreto, tanto che i suoi agenti erano presenti al Maradona venerdì contro il Cagliari. L'Ajax però non farà sconti: il club chiede almeno 25-30 milioni di euro per la cessione.

Le caratteristiche.

Kenneth Taylor è un classe 2002, ambidestro alto 182cm e può giocare sia come mezzala che davanti alla difesa. Questa stagione con l'Ajax ha collezionato 52 presenze tra Eredivisie ed Europa League, mettendo a referto 15 gol e 9 assist. Il giovane centrocampista è nel giro della prima squadra già da quattro stagioni e ha affrontato il Napoli due anni fa nei gironi di Champions League.