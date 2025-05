Conte-ADL, vertice a Ischia non ha fatto cambiare idea al tecnico: accelerata per l'addio

Il futuro di Antonio Conte tiene col fiato sospeso i tifosi del Napoli, l'edizione online della Gazzerra dello Sport fa il punto della situazione dopo le ultime ore passate dl tecnico insieme al presidente Aurelio De Laurentiis a Ischia.

Le ultime 24 ore non hanno modificato le intenzioni: Antonio Conte lascerà il Napoli nonostante la recente vittoria dello scudetto. Il vertice con De Laurentiis a Ischia, tenutosi anche in occasione del compleanno del presidente, non ha prodotto un riavvicinamento. Anzi, sembra aver accelerato la ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Il favorito per la panchina resta Massimiliano Allegri, attualmente in pole. Il Napoli vuole chiudere l’accordo rapidamente, già in settimana, per anticipare eventuali mosse di Inter o Milan. Per l’ex tecnico della Juventus è pronto un contratto biennale da 6 milioni di euro più bonus. Nel frattempo, la squadra celebra il titolo e il riconoscimento di miglior difesa d’Europa.