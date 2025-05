A breve il summit decisivo con Conte, Tmw: Allegri è già pronto, i dettagli

Sembra essere Massimiliano Allegri il tecnico pronto a prendere il posto di Antonio Conte qualora l'allenatore che ha portato il quarto Scudetto nel capoluogo campano decidesse di dire addio al club azzurro nei prossimi giorni, e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il discorso sta andando avanti.

Contatti anche negli ultimi giorni. Massimiliano Allegri è pronto a dire sì ad Aurelio De Laurentiis e negli ultimi giorni ci sono stati contatti serrati tra l'allenatore e la dirigenza dei partenopei, ma prima servirà capire qual è la reale volontà di Conte e in questo senso le prossime ore saranno chiaramente decisive, visto che andrà infatti in scena quello che dovrebbe essere il summit decisivo tra il patron del Napoli e l'attuale allenatore, summit nel quale si prenderà la decisione definitiva.

Se Antonio Conte dovesse decidere di continuare la sua avventura in azzurro, anche se al momento sembra molto difficile, allora sarebbe tutto risolto, mentre in caso contrario il nome di Massimiliano Allegri sarebbe quello giusto per prendere il posto del neo campione d'Italia. Ancora poco tempo e tutto sarà più chiaro, con De Laurentiis che ha già pronto il sostituto di Conte.