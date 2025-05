Disastro Milan! 8° posto e preliminari di Coppa Italia: la prossima stagione inizia a metà agosto

vedi letture

La vittoria della Fiorentina con l’Udinese nell’ultimo turno del campionato di Serie A ha i suoi riflessi diretti sulla prossima stagione del Milan. Con il risultato di oggi, infatti, i viola di Raffaele Palladino chiudono avanti ai rossoneri in classifica.

Milan ai preliminari di Coppa Italia. In base al regolamento attuale della coppa nazionale, infatti, accedono direttamente agli ottavi di finale le prima sette in classifica a fine campionato, più la vincitrice della Coppa Italia, cioè il Bologna nono. Questo vuol dire che la squadra oggi allenata da Sergio Conceiçao - e nella prossima stagione si vedrà chi sarà il suo sostituto -, nell’edizione 2025/2026 della competizione, partirà dai turni preliminari.

La stagione inizierà ad agosto. Al di là del percorso in coppa, a pesare sono le tempistiche: anche se il calendario della prossima edizione non è ancora stato ufficializzato, si sa già che i 32esimi di finali partiranno da metà agosto, una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A. Sarà quindi necessario programmare la preparazione anche in vista di questo appuntamento, anticipando i lavori di una settimana rispetto alle avversarie in campionato.