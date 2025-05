Il Napoli piomba sul 2005 Pio Esposito: offerta monstre, le cifre

Il Napoli ha appena conquistato il suo quarto Scudetto ed è pronto a dare spettacolo anche sul fronte del calciomercato. Sono già tantissime le piste su cui si stanno muovendo gli azzurri: dai nomi di spicco come Kevin De Bruyne e Jonathan David a giocatori in prospettiva come Luca Marianucci e, l'ultimo, Francesco Pio Esposito.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, gli azzurri sono piombati sull'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. Sarebbe già stata presentata un'offerta da capogiro, trattandosi di un calciatore che non ha mai giocato in Serie A: sarebbero circa 25-30 milioni di euro messi sul tavolo. Pio Esposito in questa stagione è stato in prestito allo Spezia nella serie cadetta, con cui ha segnato 18 gol e servito 2 assist in 36 presenza. Ora la decisione spetta all'Inter di fronte alla presunta proposta monstre del Napoli.