Il Napoli riscatterà Alisson? Manna ha dato un indizio con l'ultima intervista
L'impatto di Alisson Santos al Napoli è stato a dir poco positivo. L'esterno offensivo brasiliano, arrivato a gennaio dallo Sporting in prestito oneroso (circa 3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, è diventato subito un calciatore imprescindibile per la manovra offensiva azzurra, un uomo capace di creare la superiorità numerica molto meglio di altri già presenti in rosa. Ma la domanda è: il Napoli lo riscatterà in estate?
Le parole di Manna su Alisson Santos
Dall'ultima intervista di Giovanni Manna a Dazn è arrivato forte un indizio. Il direttore sportivo, infatti, ha tessuto le lodi di Alisson, esprimendosi così: "Alisson? Umile, intelligente, ha fatto un percorso lungo per arrivare a grandi livelli. Aveva le caratteristiche di velocità e dribbling che cercavamo in estate. Ci poteva dare una mano per avere anche delle alternative. Allo Sporting non era titolare ma è stata una buona opportunità per noi anche per le condizioni in cui operavamo".
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