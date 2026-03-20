Il Napoli riscatterà Alisson? Manna ha dato un indizio con l'ultima intervista

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L'esterno offensivo è arrivato a gennaio dallo Sporting in prestito oneroso (circa 3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni.

L'impatto di Alisson Santos al Napoli è stato a dir poco positivo. L'esterno offensivo brasiliano, arrivato a gennaio dallo Sporting in prestito oneroso (circa 3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, è diventato subito un calciatore imprescindibile per la manovra offensiva azzurra, un uomo capace di creare la superiorità numerica molto meglio di altri già presenti in rosa. Ma la domanda è: il Napoli lo riscatterà in estate?

Le parole di Manna su Alisson Santos

Dall'ultima intervista di Giovanni Manna a Dazn è arrivato forte un indizio. Il direttore sportivo, infatti, ha tessuto le lodi di Alisson, esprimendosi così: "Alisson? Umile, intelligente, ha fatto un percorso lungo per arrivare a grandi livelli. Aveva le caratteristiche di velocità e dribbling che cercavamo in estate. Ci poteva dare una mano per avere anche delle alternative. Allo Sporting non era titolare ma è stata una buona opportunità per noi anche per le condizioni in cui operavamo".