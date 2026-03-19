Calciomercato Napoli, nome nuovo per le corsie esterne: spunta Rincon dell’Athletic

vedi letture

C’è un giovane talento di proprietà dell’Athletic Club che si sta mettendo in evidenza in questa stagione nella Liga con la maglia del Girona e che potrebbe presto attirare l’interesse anche della Serie A. Si tratta di Hugo Rincón, terzino destro classe 2003, autore finora di 25 presenze con 1 gol e 1 assist, ma soprattutto protagonista di prestazioni convincenti che hanno acceso i riflettori su di lui. Cresciuto anche sotto la guida di Alessio Lisci nella scorsa stagione al Mirandés, oggi allenatore dell’Osasuna, al termine dell’annata farà ritorno all’Athletic Club, che però dispone già di diverse opzioni nel suo ruolo.

Il possibile interesse del Napoli

La valutazione di Rincón si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro e, secondo Sky Sport, tra i club più attenti alla sua situazione ci sarebbe il Napoli. Gli azzurri, infatti, stanno pensando a un restyling delle corsie in vista del prossimo mercato estivo e il profilo del basco potrebbe rivelarsi ideale. Non sarebbe nemmeno una novità: negli ultimi anni il Napoli ha spesso guardato alla Liga, come dimostrano i tentativi, poi non andati a buon fine, per Juanlu Sanchez.