Rinnovo Spinazzola: distanza sulla durata e la Juve è in agguato

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Lo scudetto vinto a maggio l'apice della sua avventura. Poi un crescendo di prove. In questa stagione, Spinazzola ha incrementato il suo peso offensivo

La Juve cerca di convincere Leonardo Spinazzola per la prossima estate, ma per il momento l'esterno tratta col Napoli il rinnovo dato che è in scadenza di contratto. Ne parla Tuttosport oggi in edicola con tutti i dettagli: "La distanza tra richiesta e offerta sta tutta sulla durata: gli azzurri hanno aperto al prolungamento di un anno (con opzione per il secondo) alle stesse cifre che percepisce al momento; Spinazzola preferirebbe invece la certezza del biennio, con un adeguamento dell'ingaggio. Nulla di definitivo: le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane, nella speranza di venirsi in contro. Spina ha intenzione di mettere gli azzurri al primo posto, ma è chiaro che se la situazione non dovesse sbloccarsi, non potrà far altro che guardarsi intorno".

Spinazzola, che colpo: a zero uno scudetto

L’avventura di Leonardo Spinazzola al Napoli, iniziata nel luglio 2024 con il trasferimento a parametro zero dalla Roma, è stata caratterizzata da un rendimento solido ma alterno, tipico di un giocatore tecnicamente superiore condizionato però da una gestione fisica prudente da parte di Antonio Conte dopo gli infortuni del passato. Lo scudetto vinto a maggio l'apice della sua avventura. Poi un crescendo in termini di prestazioni e rendimento. In questa stagione, infatti, Spinazzola ha incrementato il suo peso offensivo all'interno degli schemi di Conte, diventando un fattore determinante in diverse partite chiave. E per questo ritroverà anche la Nazionale con i playoff: Gattuso è pronto a convocarlo.