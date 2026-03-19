Spinazzola-Napoli, chiesto rinnovo fino al 2028! L’agente lo offre altrove per mettere pressione
Il futuro di Leonardo Spinazzola resta uno dei temi caldi in casa Napoli, con la dirigenza chiamata a definire diverse situazioni contrattuali in vista della prossima stagione. Come rivelato due settimane fa dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno ex Roma classe 1993 chiede un rinnovo fino al 2028, mentre il club partenopeo ha proposto un prolungamento fino al 2027.
Rinnovo in bilico e trattative in corso
Negli ultimi giorni Spinazzola è stato anche offerto ad altri club - tra cui la Juventus - una mossa volta a mettere pressione al Napoli nella trattativa. I colloqui tra le parti sono ancora in corso e la decisione sul futuro dell’esterno verrà presa nelle prossime settimane, mentre la società cerca di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
As revealed two weeks ago Leonardo #Spinazzola asks a contract until 2028 to sign the contract extension with #Napoli, which offered a renewal until 2027. Spina has been offered to other clubs in the last days to try to put pressure on Napoli. Talks are still ongoing. #transfers https://t.co/U1DEZux4C4— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2026
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