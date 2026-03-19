Calciomercato Napoli, Manna già al lavoro: svelati i ruoli in cui interverrà in estate

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Giovanni Manna è stato nelle ultime ore in Inghilterra per seguire da vicino alcune situazioni di mercato. Il direttore sportivo del Napoli, del resto, ha già dimostrato di saper individuare profili interessanti in Premier League: diversi colpi importanti degli azzurri sono arrivati proprio dal campionato inglese, come McTominay, Lukaku, Gilmour, Hojlund e il parametro zero De Bruyne. La presenza di Manna sul territorio inglese è servita anche per intensificare i contatti, incontrando agenti e intermediari in vista delle prossime operazioni.

Le strategie per il mercato estivo

In vista dell’estate, il Napoli è alla ricerca di diversi rinforzi: un vice Di Lorenzo, un esterno offensivo di piede destro, un centrocampista e, possibilmente, anche un difensore centrale, considerando che Beukema non ha convinto e potrebbe partire in caso di offerte adeguate. Non mancherà il lavoro anche sul fronte delle cessioni, con situazioni da valutare come quelle di Lucca, Lang, Lindstrom e Ngonge. Per convincere Antonio Conte a restare e a proseguire il progetto - riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira (clicca qui per leggere il suo intervento ai microfoni di Radio Tutto Napoli) - sarà fondamentale allestire un mercato all’altezza delle ambizioni del club.