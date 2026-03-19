Beukema ha deluso: in caso di offerte adeguate può lasciare il Napoli in estate

vedi letture

Giovanni Manna è stato nelle ultime ore in Inghilterra per seguire da vicino alcune piste di mercato e consolidare i contatti con agenti e intermediari. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, ha spesso pescato con successo in Premier League, come dimostrano operazioni importanti come McTominay, Lukaku, Gilmour, Hojlund e il colpo a parametro zero De Bruyne. Il mercato inglese resta quindi un punto di riferimento per il club azzurro, anche in vista delle strategie da definire per la prossima stagione.

Il futuro di Beukema e le mosse del Napoli in vista dell’estate

Tra le priorità del Napoli per l’estate c’è anche la difesa, dove la posizione di Beukema appare tutt’altro che solida, riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira (clicca qui per leggere il suo intervento a Radio Tutto Napoli). Il centrale non ha convinto nel corso della stagione e, in caso di un’offerta ritenuta adeguata, potrebbe lasciare il club. Proprio per questo motivo la società sta valutando l’inserimento di un nuovo difensore centrale, oltre agli altri interventi previsti in rosa, come un vice Di Lorenzo, un esterno offensivo di piede destro e un centrocampista. Parallelamente, sarà necessario lavorare anche sul fronte delle uscite, con diversi giocatori in bilico. In ogni caso, per convincere Antonio Conte a proseguire il progetto, sarà fondamentale costruire un mercato estivo all’altezza delle aspettative.