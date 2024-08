Il Napoli studia anche un possibile vice-Lukaku: piace Denkey del Cercle Brugge

Il Napoli segue Kevin Denkey, attaccante del Cercle Brugge di nazionalità togolese

Non solo Lukaku, ma evidentemente forse anche un nuovo vice. Il Napoli segue infatti con attenzione Kevin Denkey, attaccante del Cercle Brugge di nazionalità togolese: come riportato dal giornalista di Talksport Rudy Galetti, il prezzo è fissato intorno ai 20 milioni. Diversi club hanno mostrato interesse e per gli azzurri potrebbe rappresentare un'ottima occasione per gli ultimi giorni di calciomercato. Su di lui anche club spagnoli e tedeschi. Prima però c'è da capire il futuro di Osimhen e, a seguire, quello di Cheddira e Simeone.