Il Paris Saint-Germain 'snobba' Osimhen: priorità a un altro acquisto

Il Paris Saint-Germain preferisce puntare prima su Joao Neves e poi, casomai, potrebbe far ripartire l'assalto a Victor Osimhen. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Intanto, dal mercato non ci sono ancora novità, il Paris Saint Germain ha dato priorità ad un altro acquisto: il centrocampista diciannovenne del Benfica Joao Neves per 60 milioni più 10 di bonus e Renato Sanches come contropartita".