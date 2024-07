Foto In attesa del passaggio al Napoli, Buongiorno si presenta al raduno del Torino

Manca sempre meno al passaggio di Alessandro Buongiorno al Napoli. Tuttavia resta ancora qualcosina da sistemare e proprio per questo il difensore si è presentato al raduno della formazione granata al Filadelfia per i saluti prima del trasferimento. Primo giorno per la nuova squadra di Vanoli, Buongiorno c'è in attesa del Napoli.

Ecco le cifre ufficiali: 35mln cash più 7mln di bonus, di cui 3 facili e 4 più difficili. Contratto di 5 anni indicizzato, si parte da 2,5mln, e una clausola rescissoria valevole dal terzo anno da 70mlm. Con lui arriva anche l'ex giallorosso Spinazzola, biennale da 1,8mln con bonus legati alle presenze, a Roma guadagnava 3,5".