Incredibile Ndoye, Cds: ora il Bologna chiede 50mln per due motivi

Nei prossimi giorni entrerà nel vivo anche l’affare Ndoye con il Bologna. L’altra ala dopo Lang, il preferito per completare la batteria degli esterni. Ma il prezzo è alto, altissimo. Ora la richiesta è di 50 milioni. Il Napoli aveva provato a inserire nell’affare anche Zanoli, gradito a Italiano. La valutazione è così alta per due motivi: il Bologna non vuole privarsene e, nel caso, dovrà garantire una percentuale al Basilea. All’inizio della prossima settimana nuovi contatti e nuovo tentativo per avvicinarsi alle richieste del Bologna. Altrimenti strade diverse. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa i nomi di Lookman e Chiesa come altri esterni nel mirino del Napoli.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.