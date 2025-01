Inter, serve un esterno difensivo: sfida al Napoli per Biraghi

vedi letture

Inter, Buchanan va al Villarreal. Secondo Tmw, il nome in pole per sostituirlo è quello di Nicola Zalewski della Roma: il giocatore preferirebbe i nerazzurri rispetto ad altre destinazioni (su tutte il Marsiglia), ma prima di trasferirsi deve rinnovare il contratto con i giallorossi. L'alternativa all'esterno giallorosso è Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della Fiorentina in uscita dal club viola. Sul terzino della Fiorentina resta anche il Napoli, ma solo come operazione last minute: se Biraghi dovesse approdare alla corte di Antonio Conte, Spinazzola verrebbe usato come esterno alto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).