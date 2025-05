Intrigo Osimhen: l’Al Hilal sta cercando di convincerlo, Giuntoli lo vuole alla Juve

L'Al Hilal sta cercando di convincere Victor Osimhen per rinforzare il proprio attacco. I sauditi, stando a quanto raccolto da TMW, hanno in canna un'offerta da circa 30 milioni annui di stipendio, andando a triplicare quello che prende attualmente al Napoli. La volontà del giocatore è lo scoglio più importante, perché dopo un anno al Galatasaray vorrebbe giocare in un grande club europeo, fra la Premier League e la Juventus.

Proprio Osimhen è il primo nome per Giuntoli, per sostituire l'eventuale partenza di Dusan Vlahovic, che libererebbe le risorse economiche per il suo approdo.

Queste le parole del tecnico Okan Buruk che spera invece in una permanenza al Galatasaray: "Sono fiducioso che il presidente e il consiglio di amministrazione faranno tutto il necessario per quanto riguarda Osimhen. Ora la palla è nel suo campo. Abbiamo seguito un processo simile con Icardi: ha rifiutato le offerte dell'Arabia Saudita e ha scelto il Galatasaray. Spero che accada lo stesso con Osimhen, questa è la mia speranza. Dopo la partita contro il Başakşehir, ci siederemo con lui più chiaramente. I soldi sono molto importanti: 30 milioni sono una grossa cifra, ma anche 20 milioni sono una grossa cifra. Non incolpo mai i giocatori per le loro decisioni, ma ciò che conta di più è se il giocatore vuole rimanere".