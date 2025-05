Futuro Conte, da Roma: ha già deciso e la sua scelta ha spiazzato la Juventus

vedi letture

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe non interrompersi. Dopo la storica conquista dello Scudetto, il tecnico salentino ha incontrato nella giornata di ieri il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro. Al centro del colloquio, il progetto tecnico e un mercato ambizioso, che il patron azzurro ha illustrato nel dettaglio per provare a convincere l'allenatore a restare alla guida della squadra.

Conte si è preso qualche giorno per riflettere, ma secondo quanto riportato da Radio Radio, il pressing della città, dello spogliatoio e delle persone a lui più vicine - tra familiari e membri dello staff - avrebbe già avuto effetto. L’emittente romana si sbilancia con un annuncio forte sui propri canali social: "Conte resta al Napoli. La notizia è clamorosa e spiazza la Juventus", riferendosi al possibile ritorno in bianconero che, a questo punto, sembrerebbe definitivamente tramontato.