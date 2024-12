Juan Jesus saluta a gennaio? Spunta un club italiano che lo vuole subito

Novità sul futuro di Juan Jesus. Il difensore del Napoli che partirà titolare anche contro il Venezia dopo l’infortunio di Buongiorno piace proprio alla squadra allenata da Eusebio di Francesco, motivo per cui domenica sarà osservato speciale.

Secondo il quotidiano Repubblica sarà proprio Juan Jesus a gennaio e valutare se prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento oppure restare in azzurro fino alla scadenza naturale del contratto. Di sicuro, al momento il suo unico obiettivo è dare il massimo in campo con la maglia del Napoli. Per il mercato c’è ancora tempo.