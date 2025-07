Ultim'ora Avanti per Lucca! In giornata summit tra i club per trovare l'intesa sulle cifre

È in programma oggi un appuntamento fra Napoli e Udinese per discutere di Lorenzo Lucca. L'attaccante ha già dato l'assenso al trasferimento - così come è già d'accordo con i dettagli contrattuali con gli azzurri, per uno stipendio di oltre 2 milioni - ma ora le due società devono trovare una quadratura. Perché nelle ultime settimane il prezzo è oscillato dai 25 milioni più bonus fino addirittura a sfiorare i 40, cifra che difficilmente verrà corrisposta dagli azzurri. Più probabile che una base d'accordo si possa trovare intorno ai 30.

Su Lucca ci sono ancora diverse squadre che stanno alla finestra. Dal Milan all'Atalanta, con i nerazzurri che dovrebbero trovare un possibile ricambio per Retegui qualora andasse in porto il trasferimento. Antonio Conte, da par suo, ha già benedetto il trasferimento anche in seguito alle parole di elogio dopo la sfida proprio contro l'Udinese. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.