Voce clamorosa dalla Turchia: se salta Osimhen, il Galatasaray piomberebbe su Lucca

Galatasaray, piano B a sorpresa: occhi su Lorenzo Lucca se sfuma Osimhen. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca come possibile obiettivo qualora la trattativa per Victor Osimhen non dovesse andare a buon fine. Con questa mossa i turchi sembrerebbe quasi voler avvertire il Napoli di non tirare troppo la corda nella cessione del nigeriano.

Il centravanti classe 2000, reduce da un’ottima stagione con l’Udinese, è un nome caldo sul taccuino del Napoli, che lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Non a caso, Lucca avrebbe già dato la propria preferenza al progetto azzurro, mettendo il club di De Laurentiis in cima alle sue priorità per il futuro.