Dopo Beukema, il Napoli è vicinissimo a Lucca! Rai: le cifre dell’operazione

Il Napoli ha definito l’acquisto di Sam Beukema dopo settimane di trattative serrate con il Bologna: operazione chiusa sulla base di 30 milioni di euro più 3 di bonus. Il difensore olandese sosterrà le visite mediche mercoledì, prima di aggregarsi alla squadra per il ritiro.

Sempre più vicino anche Lorenzo Lucca, ormai ad un passo dal vestire l’azzurro. Stando a quanto riferito a ‘La Domenica Sportiva Estate' da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, l’attaccante dell’Udinese, individuato da Antonio Conte come alternativa ideale a Romelu Lukaku, dovrebbe arrivare per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Per lui pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione.