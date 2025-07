Juanlu, non è finita: accordo col giocatore, ma si chiude alle cifre del Napoli

vedi letture

Sempre viva la storia Juanlu Sanchez, 21 anni, con il Siviglia: per il terzino destro della Roja Under 21, gli andalusi chiedono 17 milioni e il 10% sulla rivendita. Non è finita, ma le cifre non sono ancora quelle giuste: il Napoli ha l'accordo con il giocatore e attende. Il Bologna, nel frattempo, ha richiesto di nuovo Alessandro Zanoli. Per finire, le uscite: Alessio Zerbin va alla Cremonese, Jens Cajuste è tra Ipswich e Besiktas. Frenata Paok-Cheddira. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, sta per tornare al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.