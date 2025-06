Juanlu più vicino: il Siviglia deve fare cassa entro lunedì

Beukema è il grande obiettivo del Napoli per la difesa, ma dietro il club azzurro lavora anche all'arrivo di un terzino destro. Il primo obiettivo è sempre Juanlu Sanchez del Siviglia. Arrivano aggiornamenti sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Manna ha offerto 12 milioni più 2 di bonus, ma il Siviglia deve realizzare incassi fino a 25 milioni entro il 30 giugno per esigenze di bilancio e regole finanziarie e così Cordon ha rilanciato fino a 20. Anche in questo caso, il giocatore ha l'accordo con il Napoli e soprattutto la volontà di tuffarsi in un'altra avventura prestigiosa, con i campioni d'Italia che dovranno difendere lo scudetto e che tra la Coppa Italia e la Supercoppa italiana torneranno in Champions".