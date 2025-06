Osimhen se vorrà la Champions dovrà rinunciare a 24mln all'anno

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla del futuro in bilico di Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli ha una clausola da 75 milioni. Piace omlto all'Al-Hilal ma la prima proposta è stata rifiutata. Cosa accadrà? Ne parla il quotidiano oggi in edicola: "Tornare a disputare la Champions League, nel caso, avrà per lui un prezzo: 24 milioni a stagione a cui rinunciare. Ovvero la differenza tra i 40 dell’Al-Hilal e i 16 del Galatasaray.

Uno sforzo enorme, per il club di Istanbul, come confermato dal vicepresidente, Abdullah Kavukcu, secondo cui l’offerta per Osi - che attualmente guadagna 10 milioni - ha una data di scadenza. Converrà affrettarsi. Alternative valide, a parità di stipendio, non ce ne sono in Europa. La Premier League, il suo sogno storico, non farà follie per lui. Liverpool, United e Chelsea sono alla finestra, ma alle proprie condizioni. È una questione di scelte".