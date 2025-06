Musah, ci pensa un'altra italiana. Ma spunta formula a sorpresa

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrocampista e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la mediana viola: si tratta di Yunus Musah, che è in uscita dal Milan e che qualche settimana fa è stato ad un passo dal trasferimento al Napoli. A riportarlo è La Nazione che spiega che il club di Commisso potrebbe ripetere la stessa operazione fatta un anno fa con Yacine Adli e prendere l'americano in prestito con diritto di riscatto. Al Napoli invece il Milan aveva chiesto oltre 25 milioni di euro.

Il Napoli si è raffreddato sull'operazione sia per l'eccessiva valutazione del cartellino che per la conferma di Anguissa. Il giocatore sembrava in uscita ma alla fine resterà a Napoli e dunque Musah è stato messo in stand-by. Oltre a Musah, in uscita tra i centrocampisti del Milan ci sono anche Yacine Adli e Ismael Bennacer, entrambi rientrati dal prestito rispettivamente alla Fiorentina e al Marsiglia. Tutti e due sono nel mirino di alcuni club arabi, mentre sulle tracce dell'algerino ci sarebbero anche i viola che saranno allenati da Stefano Pioli, suo ex allenatore al Milan.