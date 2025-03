KK - Gatti al Napoli entro il 1º giugno per evitare vada al Mondiale per Club

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Gatti alla Juventus? Vi confermiamo che il Napoli è interessato e ci sono stati contatti con la Juventus. Il Napoli vuole Gatti il 1 giugno per far sì che non vada a disputare il Mondiale per Club con la Juventus. Se conosco Conte farà la difesa a tre con Gatti, Rrahmani e Buongiorno. Poi arriverà anche Marianucci. Si sogna Solet e piace molto anche Beukema. Per me Gatti è tra i migliori difensori della Serie A".

Di Gatti che piace al Napoli ha parlato Gianluca Di Marzio: "Il Napoli, per la difesa, ha messo nel mirino Federico Gatti della Juventus, che si trova ai primi posti della lista del ds. I due si conoscono molto bene, con il club azzurro che vuole fare un investimento importante con un giocatore già pronto dopo Marianucci (affare già concluso) per rinforzare il reparto. Il Napoli aveva già seguito Gatti in passato quando ancora il giocatore era al Frosinone".