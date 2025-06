Ultim'ora KK - Ndoye, il Napoli ha la concorrenza di 7 club! Spuntano 2 nomi in alternativa

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per fornire ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Oggi Luca Marianucci firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri, ma la difesa non è l'unico reparto dove servono innesti: infatti, il ds Giovanni Manna è a caccia di almeno un esterno offensivo di livello. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Dan Ndoye del Bologna, ma si tratta di un'operazione complicata in quanto ci sarà da battere la concorrenza di altre sette squadre.

A rivelarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo Marianucci si farà un altro centrale, si lavora su cinque profili di cui due di livello internazionale. Uno di questi è Beukema, su cui c'è una concorrenza aggueririta così come per Dan Ndoye: sull'esterno svizzero del Bologna ci sono ben sette club! Manna ha fatto all-in su Ndoye e ci sta lavorando, ma non è l'unico nome. Ci sono anche Zhegrova e Chiesa che piacciono molto".