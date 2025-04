Kulusevski torna in Serie A? Dall’Inghilterra: ci pensa anche il Napoli

Dejan Kulusevski, ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Tottenham, potrebbe tornare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riportato dal sito specializzato inglese "Caughtoffside.com", l'esterno d'attacco classe 2000 della nazionale svedese piacerebbe, e non poco, a Milan e Napoli, pronti a sfidarsi per l'acquisto del suo cartellino. Kulusevski non sarebbe tra i cedibili per il Tottenham, ma un'offerta economica importante potrebbe convincere i londinesi a privarsene.