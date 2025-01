Kvara ha l'accordo col PSG: contratto monstre, svelata la cifra dell'ingaggio

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al Paris Saint Germain. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il georgiano ha già trovato l'accordo sul contratto con il club francese: pronta la firma fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno, lo stipendio ammonterà a 9 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

La settimana prossima ci sarà un vertice tra Napoli e Paris Saint Germain, che potrebbe essere quello decisivo per chiudere l'affare. La richiesta di partenza della società azzurra è di 100 milioni di euro, ma si potrebbe giungere ad un'intesa sugli 80 milioni senza l'inserimento di contropartite. Sembra sempre più possibile la fattibilità di quella che diventerebbe tra le operazioni più importanti della storia del club e della Serie A intera per una finestra di mercato invernale.

Khvicha #Kvaratskhelia is getting closer to #PSG from #Napoli. Already agreed personal terms for a contract until 2029 (€9M/year + 2M as bonuses) with the option for 2030. #transfers https://t.co/LF1RJU6vvQ