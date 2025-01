L'affare Danilo-Napoli-Juve si sta concludendo come molti si aspettavano

La storia di Danilo si sta concludendo in chiave Napoli come tutti si aspettavano ormai da qualche giorno. Ovvero, dopo l’accordo tra la società azzurra e il difensore brasiliano, l’attesa ora è tutta per la risoluzione del suo contratto con la Juventus, ricordando che De Laurentiis non accetta l’idea di garantire un indennizzo al club bianconero per liberare il giocatore.

Quindi, come si concluderà l’affare? A questo punto è probabile che Danilo possa arrivare al Napoli solamente dopo il 25 gennaio, data della gara tra il Napoli e la Juventus al Maradona. Solamente dopo quella partita i bianconeri potrebbero essere disposti a liberarsi del difensore pronto ad abbracciare Conte per la sua nuova avventura al Napoli.