L'Al Ahli spinge per Osimhen: il nigeriano ora riflette dopo il rifiuto degli ultimi giorni

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere in Arabia Saudita. L’Al Ahli sta infatti spingendo per ingaggiare l’attaccante nigeriano. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato. Il club saudita ha aumentato i tentativi di convincere il centravanti, che ora riflette dopo i rifiuti degli ultimi giorni.

#AlAhli are pushing to sign Victor #Osimhen. The Saudi Club have increased their bid to convince the striker, which is now reflecting after the rejects of the last days. #transfers https://t.co/gIoqwrbcGP