La cessione che non ti aspetti: indizio dal mercato sull'addio a sorpresa

Si tratterebbe di un addio clamoroso dato che ha rinnovato pochi mesi fa ed è da anni un titolarissimo

Chiesa, Berardi, Greenwood (ora più vicino al Marsiglia), ora Lee Kang-in del Psg come possibile contropartita dell'affare Osimhen: tanti gli esterni destri offensivi accostati al Napoli in queste ultime ore di mercato. Se è vero che il club azzurro cerca un laterale a destra in attacco, vuol dire che è in programma una cessione. Lindstrom? Possibile, ma non solo. Un altro possibile indiziato a sorpresa per l'addio potrebbe essere Matteo Politano.

Si tratterebbe di un addio clamoroso dato che ha rinnovato pochi mesi fa (a gennaio) ed è da anni un titolarissimo. Ma, escludendo Ngonge appena arrivato, in caso di arrivo di uno dei nomi citati, appare chiaro che il posto sarebbe il loro. Difficile credere che uno come Greenwood, ad esempio, possa arrivare per fare l'alternativa. Così come appare difficile credere che Politano, che guadagna tre milioni a stagione, accetti di restare con una concorrenza simile nel suo ruolo. Al momento nulla di certo, ma il mercato ha lanciato un altro indizio.